FC 26 Obiettivo Riscaldamento TOTY | Pacchetti e Personalizzazione

L’obiettivo FC 26 Riscaldamento TOTY si svolge durante l’evento live “Riscaldamento TOTY” attraverso le amichevoli. Hai meno di tre giorni per completarlo, quindi è importante partecipare attivamente. Pacchetti e opzioni di personalizzazione sono disponibili per aiutarti a raggiungere l’obiettivo. Preparati a scendere in campo e a ottenere i premi necessari per avanzare nel gioco.

Questo obiettivo si svolge interamente nell' Evento Live "Riscaldamento TOTY" (Amichevoli). Hai meno di tre giorni per completarlo, quindi è il momento di scendere in campo e macinare gol. I Premi in Palio. Il bottino è ricco e mirato a rimpinguare il club di carte ad alta valutazione (fodder) per le SBC pesanti come Beckenbauer o Bale: Premio Gruppo: Un massiccio Pacchetto 10 giocatori oro rari 84+. Uno dei migliori pack in circolazione per trovare giocatori di alto livello.. Consumabili EVO: Completando le sfide "1 gol" e "Segna in 6", sbloccherai le evoluzioni Personalizzazioni e SGSG+. Questi strumenti sono fondamentali per dare un tocco unico alle tue carte evolute.

