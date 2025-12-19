FC 26 – PROMO INVERNALE | Crediti Sotto l’Albero con John Futuniverse

Scalda i motori e preparati a vivere la magia dell’inverno con FC 26 – PROMO INVERNALE: Crediti Sotto l’Albero, firmata da John Futuniverse. La stagione più attesa di Ultimate Team si arricchisce di contenuti straordinari e occasioni imperdibili, ideali per chi sa cogliere al volo le opportunità di questa promozione esclusiva. Non perdere tempo: il momento di agire è ora!

La stagione più magica di Ultimate Team è ufficialmente entrata nel vivo. Con l’arrivo della prima settimana della Promo Invernale (Winter Wildcards), l’atmosfera nel gioco è cambiata radicalmente, portando con sé non solo contenuti spettacolari, ma anche opportunità di guadagno uniche per chi sa muoversi con anticipo. Un Inizio Col Botto: Super-Team e “Best Of”. L’attesa della community è stata ripagata con un rilascio massiccio. Non solo abbiamo nei pacchetti un Super-Team composto da versioni speciali con statistiche e ruoli stravolti, ma siamo anche nel pieno del “Best Of”. Questo significa che alcune delle migliori carte delle promozioni passate sono tornate disponibili, aumentando esponenzialmente la qualità dei pacchetti e la dinamicità del mercato. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

