Assalto alla Cgil confermate in appello le condanne per sei imputati | fino a 6 anni di carcere

La Corte d’Appello di Roma ha confermato le condanne per sei persone coinvolte nell’assalto alla sede della Cgil del 9 ottobre 2021.pena dai quattro anni e mezzo ai sei di reclusione. A novembre l’appello anche per Castellino, Fiore e Aronica di Forza Nuova. 🔗 Leggi su Fanpage.it

