Una famiglia di un giovane di 24 anni, Andre Yarham, ha condiviso i primi segnali della sua condizione. Dopo la diagnosi di demenza frontotemporale, Andre è deceduto durante il periodo natalizio. Questa testimonianza evidenzia l'importanza di riconoscere i sintomi precoci di questa malattia, spesso difficile da diagnosticare, e di sensibilizzare su questa condizione rara e complessa.

Il ventiquattrenne Andre Yarham è deceduto durante il periodo natalizio dopo che gli avevano diagnosticato una demenza frontotemporale. La sua famiglia sta ora cercando di sensibilizzare l’opinione pubblica su questa malattia, precedentemente associata solo agli anziani. per saperne di più. Poco prima di compiere 23 anni, ad Andre Yarham, originario di Norfolk nel Regno Unito, hanno diagnosticato una demenza frontotemporale (FTD). La demenza frontotemporale è un tipo di demenza meno comune che può essere utilizzata per riferirsi a “una serie di condizioni diverse che possono influenzare la personalità, il comportamento e il linguaggio”, secondo l’Alzheimer’s Society. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Famiglia di 24enne affetto da demenza rivela primi sintomi

Andre muore a 24 anni per demenza precoce e dona il cervello alla scienza: “Aiuterà gli altri a vivere più a lungo”.

