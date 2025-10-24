Come si accudisce un caro della famiglia affetto da demenza?

La gestione della famiglia verso il proprio caro con disturbi di memoria è una problematica che va di pari passo alla stessa difficoltà di gestione del decorso sanitario della demenza. Ne parliamo con la Dottoressa Adriana Rum, neurologa e responsabile del Servizio Risk Management del Poliambulatorio Montezemolo (Ente sanitario militare della Difesa presso la Corte dei conti). Partendo dai dati più recente la malattia di Alzheimer colpisce in Italia circa 1,2 milioni di persone e rappresenta la principale causa di demenza ed ogni anno vengono diagnosticati oltre 150.000 nuovi casi, con un impatto notevole sulle famiglie: più dell’80% dell’assistenza quotidiana ricade infatti sui familiari e sui caregiver che affrontano la malattia insieme al paziente. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it