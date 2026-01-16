Fabriano è ai domiciliari ma è al bar con altri pregiudicati | 40enne portata in carcere

A Fabriano, una donna di 40 anni, sottoposta agli arresti domiciliari, è stata trovata al bar insieme ad altri pregiudicati. Per questa violazione, è stata immediatamente trasferita in carcere dai poliziotti. L’episodio evidenzia l’importanza del rispetto delle misure restrittive e l’attenzione delle forze dell’ordine nel monitoraggio dei soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione.

Fabriano (Ancona), 16 gennaio 2026 – Doveva essere ai domiciliari ma se ne stava al bar con altri pregiudicati: donna di 40 anni portata dai poliziotti in carcere. In azione gli agenti del commissariato della Polizia di Stato di Fabriano i quali hanno proceduto all’esecuzione di un ordine di accompagnamento in carcere emesso dell’autorità giudiziaria nei confronti di una 40enne che abita a Fabriano dove era sottoposta a detenzione domiciliare. La donna è stata portata nel carcere femminile di Villa Fastiggi di Pesaro. La misura è stata decisa a seguito di ripetute segnalazioni della polizia fabrianese sulla violazione del dispositivo di sicurezza: nel dettaglio la stessa era stata già diffidata al rispetto delle prescrizioni imposte quando, nel corso di una mattinata di questa settimana, una Volante” l’aveva pizzicata in un bar cittadino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

