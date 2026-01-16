Fabiani | Sarri fingeva di non conoscere Ratkov una burla tutta toscana è il suo modo di motivare il giocatore

Durante la presentazione dei nuovi acquisti della Lazio, Angelo Fabiani ha commentato il rapporto tra Sarri e Ratkov, affermando che il tecnico toscano fingeva di non conoscere il giocatore come parte della sua strategia motivazionale. Fabiani ha spiegato che questa potrebbe essere una burla tipica di Sarri, volta a stimolare Ratkov e a creare un ambiente di lavoro più dinamico e coinvolgente.

Il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani che è intervenuto durante la presentazione ufficiale dei nuovi acquisti biancocelesti Kenneth Taylor e Petar Ratkov. Ecco le sue parole: «A breve presenterò una denuncia per fatti molto strani accaduti nella trattativa per Taylor, siccome lavoro per il bene della società interverrò e denuncerò personalmente alla Procura della Repubblica e alla Federazione». Le parole di Fabiani. Ha poi aggiunto Fabiani: « Deve finire l’ingresso di persone per trarre vantaggi, io non sono ricattabile e lo dice la mia storia, andrò avanti per la mia strada. Fino a quando avrò la fiducia della società e della famiglia Lotito, la Lazio non si farà prendere in giro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Fabiani: «Sarri fingeva di non conoscere Ratkov, una burla tutta toscana, è il suo modo di motivare il giocatore» Leggi anche: Petar Ratkov alla Lazio: chi è il nuovo attaccante di Maurizio Sarri Leggi anche: Ratkov Lazio, è ufficiale: Sarri ha il sostituto di Castellanos. Il comunicato e i dettagli dell’operazione Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Lazio, Fabiani smentisce Sarri: "Ratkov? Lo conosceva!" - Il direttore sportivo della Lazio, in occasione della presentazione del nuovo attaccante biancoceleste, ... lalaziosiamonoi.it

Fabiani e quella battuta di Sarri: "Certo che conosce Ratkov, il suo staff l'ha visionato..." - Il direttore sportivo biancoceleste ha proseguito: "La stessa cosa la fece con Castellanos, quando chiese lui di prenderlo... msn.com

DIRETTA - Lazio, Fabiani: "Non siamo contro Sarri! Siamo sempre in contatto..." - Insieme ai due acquisti Taylor e Ratkov, in conferenza stampa ha parlato anche il direttore sportivo Angelo Fabiani: "Con Sarri siamo tutti i giorni a stretto contatto. lalaziosiamonoi.it

LAZIO - Fabiani: "Sarri non conosce Ratkov Battuta per stimolare il calciatore" ift.tt/cG5baNO x.com

Fabiani e quella battuta di Sarri: "Certo che conosce Ratkov, il suo staff l'ha visionato..." Il direttore sportivo biancoceleste ha proseguito: "La stessa cosa la fece con Castellanos, quando chiese lui di prenderlo..." "Sarri non conosceva Ratkov E' toscano, fa bat - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.