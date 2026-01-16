Estorsioni dei Quaqquaroni condanna definitiva per sei

La Corte d’Appello di Napoli ha confermato la condanna definitiva per sei imputati coinvolti nelle estorsioni del clan Piccolo-Letizia di Marcianise. La sentenza chiude un importante capitolo di un’inchiesta che ha evidenziato le modalità di intimidazione e pressione esercitate dal gruppo criminale. La decisione rappresenta un passo importante nel contrasto alle attività illecite e nella tutela della legalità nella regione.

