Condanna definitiva per violenza sessuale di gruppo | sei anni all' ex Cittadella Santiago Visentin

Padovaoggi.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vicenda che ha scosso il mondo del calcio e della cronaca giudiziaria italiana trova un nuovo capitolo: la Cassazione ha confermato la condanna a sei anni di reclusione per Santiago Visentin, ex difensore argentino del Cittadella, per violenza sessuale di gruppo commessa nel 2020 a Verona. Il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

condanna definitiva violenza sessualeCassazione conferma stupro di gruppo: tre ex Virtus Verona condannati - La Corte di Cassazione ha posto il sigillo sulla condanna per violenza sessuale di gruppo per tre all'epoca tesserati con la Virtus Verona ... Segnala veronaoggi.it

condanna definitiva violenza sessualeViolenza sessuale in ospedale, condanna a 6 anni per l'aggressore - Sei anni di reclusione per violenza sessuale: questa la condanna inflitta a un trentenne di origine maghrebina accusato di aver abusato di una compagna di reparto, sua coetanea, ricoverata nel reparto ... Si legge su rainews.it

Catania, violenza sessuale dopo serata in discoteca: Cassazione conferma condanne per i due imputati - Definitive le condanne per due uomini accusati di violenza sessuale su una ventenne nel 2018 in un parcheggio di discoteca a Catania. Riporta corrieretneo.it

Cerca Video su questo argomento: Condanna Definitiva Violenza Sessuale