Condanna definitiva per violenza sessuale di gruppo | sei anni all' ex Cittadella Santiago Visentin
La vicenda che ha scosso il mondo del calcio e della cronaca giudiziaria italiana trova un nuovo capitolo: la Cassazione ha confermato la condanna a sei anni di reclusione per Santiago Visentin, ex difensore argentino del Cittadella, per violenza sessuale di gruppo commessa nel 2020 a Verona. Il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Argomenti simili trattati di recente
Ricapitoliamo: ci sono due decisioni della Cassazione su dell’Utri ma hanno ad oggetto due cose diverse. La sentenza di condanna definitiva del 2014 ci dice che Dell’Utri era un ‘concorrente della mafia’ dal 1974 al 1992. Quella sentenza lo bolla come medi - facebook.com Vai su Facebook
Cassazione conferma stupro di gruppo: tre ex Virtus Verona condannati - La Corte di Cassazione ha posto il sigillo sulla condanna per violenza sessuale di gruppo per tre all'epoca tesserati con la Virtus Verona ... Segnala veronaoggi.it
Violenza sessuale in ospedale, condanna a 6 anni per l'aggressore - Sei anni di reclusione per violenza sessuale: questa la condanna inflitta a un trentenne di origine maghrebina accusato di aver abusato di una compagna di reparto, sua coetanea, ricoverata nel reparto ... Si legge su rainews.it
Catania, violenza sessuale dopo serata in discoteca: Cassazione conferma condanne per i due imputati - Definitive le condanne per due uomini accusati di violenza sessuale su una ventenne nel 2018 in un parcheggio di discoteca a Catania. Riporta corrieretneo.it