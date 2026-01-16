Estorsione al killer pentito? Grassonelli al gip | Non sapevo nulla di cosa ci fosse dietro
Giuseppe Grassonelli, 42 anni di Porto Empedocle, è stato arrestato per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Davanti al gip di Palermo, ha dichiarato di non conoscere i motivi dietro le intercettazioni, affermando che si trattava solo di una richiesta di restituzione di un prestito, senza alcuna minaccia implicita. La vicenda si inserisce nel contesto delle indagini sulla criminalità organizzata nella regione.
Giuseppe Grassonelli, 42 anni, di Porto Empedocle, arrestato per una tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, si è difeso davanti al gip di Palermo Claudia Rosini spiegando che le intercettazioni non riguardavano minacce ma una semplice richiesta di restituzione di un prestito.
