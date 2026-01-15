L' arresto per tentata estorsione al mancato killer | Grassonelli davanti al gip
Domani mattina a Palermo si terrà l’interrogatorio di Giuseppe Grassonelli, 42 anni di Porto Empedocle, arrestato con l’accusa di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. L’udienza si svolgerà davanti al giudice per le indagini preliminari Claudia Rosini, nell’ambito di un procedimento che riguarda presunti tentativi di estorsione.
“Arresto Grassonelli”: altri particolari; La vendetta per l’omicidio Adorno e la tentata estorsione, come nasce l’inchiesta su Grassonelli.
La vendetta per l’omicidio Adorno e la tentata estorsione, come nasce l’inchiesta su Grassonelli - Il delitto dell’empedoclino, a distanza di sedici anni, torna clamorosamente alla ribalta. grandangoloagrigento.it
