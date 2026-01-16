Essere fronda nel M5s | ecco Tridico con la sua corrente Conte dorme tranquillo tra due pochette
Pasquale Tridico, figura di rilievo nel Movimento 5 Stelle, sta lavorando alla nascita di una propria corrente all’interno del partito. Mentre Giuseppe Conte mantiene una posizione stabile e tranquilla, Tridico mira a consolidare il suo ruolo e a sviluppare una proposta politica autonoma. Questa dinamica rappresenta un elemento di attenzione nel panorama interno del M5s, che continua a evolversi e a ridefinire i propri equilibri.
Pasquale Tridico, uno del quale dissero: “Toh” soltanto quando nacque, vuole farsi una sua corrente nel M5s. La notizia circola senza che sia necessario transennare le edicole o avvisare la protezione civile, ma ha un suo pur strambo interesse. Se non altro per il singolare scompiglio che sta creando a Roma nei gruppi parlamentari del Movimento. “Vuole fare il controcanto a Conte”, dicono. “Lo ha praticamente confessato lui stesso”, aggiungono. E raccontano: “Qualche settimana fa in una assemblea lo ha proprio detto. Ha detto che presenterà una sua lista personale alle prossime elezioni comunali in Calabria”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: **M5S: Conte, 'mai litigato con Appendino, confronto politico ci deve essere sempre'**
Leggi anche: Conte si è ripreso il M5s senza fare i conti con Grillo: i due siti web e la battaglia sul simbolo
Essere fronda nel M5s: ecco Tridico con la sua corrente. Conte dorme tranquillo tra due pochette.
Tridico attacca Occhiuto: "Ha abbandonato i Tis"; la risposta: "Non sa di cosa parla" - Scontro sui tirocinanti di inclusione tra l'esponente M5s, candidato alla presidenza della Regione; replica l'assessore al lavoro Calabrese ... rainews.it
Conte, per Calabria M5s propone Tridico, Baldino o Orrico - "In questi giorni ho letto alcune indiscrezioni di stampa: riferiscono che in Calabria la disponibilità alla candidatura di Pasquale Tridico sarebbe fittizia. ansa.it
Dopo Giani gli altri nodi delle alleanze Pd-M5S. In Calabria in pole Tridico: «Voglio dare un contributo - Dopo il via libera del Movimento 5 Stelle alla ricandidatura di Eugenio Giani in Toscana col "timbro" del ... ilmessaggero.it
La fronda leghista (e vannacciana) sulle armi a Kyiv. Due deputati della Lega bocciano la risoluzione di maggioranza sull'invio di aiuti militari in Ucraina. Altri sette non sono presenti, così come tutti i ministri della Lega. facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.