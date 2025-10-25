**M5S | Conte ' mai litigato con Appendino confronto politico ci deve essere sempre' **
Roma, 25 ott. (Adnkronos) - Con Chiara Appendino "non abbiamo mai litigato, ha aperto un confronto politico, ma questo confronto politico c'è stato, c'è e ci deve essere, sempre". Lo ha affermato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ospite di 'Accordi e disaccordi' in onda questa sera alle 21.30 su Nove. "Quelle parole -ha aggiunto l'ex premier- sono da sottoscrivere. Campo largo è un'espressione che ho sempre respinto ma ricompare sui giornali e nel dibattito pubblico. I giornali, essendo noi scomodi, cercano sempre di sovrapporsi con il loro chiacchiericcio. Dicendo che ha votato" per la conferma a presidente del Movimento "ha ridimensionato questo clamore mediatico. 🔗 Leggi su Iltempo.it
