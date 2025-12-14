Stangata in bolletta | il Comitato esecutivo dell’Ente idrico campano chiamato a decidere su maxi aumento per Alto Calore

Il Comitato esecutivo dell’Ente idrico campano è chiamato a valutare un importante aumento delle tariffe per Alto Calore nel nuovo schema regolatorio 2024-2029. Il piano prevede un incremento complessivo del 56,34%, suscitando preoccupazioni tra utenti e stakeholders circa l’impatto sulla spesa energetica e sui costi dell’acqua.

Lo schema regolatorio 2024-2029 torna all’esame del Comitato esecutivo dellEnte idrico campano. Il piano, relativo alla gestione di Alto Calore, prevede un incremento tariffario complessivo del 56,34% al termine dell’arco temporale considerato.La proposta figura all’ottavo punto dell’ordine del. Avellinotoday.it

