Andrea Delogu dopo la morte del fratello | È un momento devastante con lei l’amica Ema Stockholma
Sono cariche di dolore le prime parole di Andrea Delogu dopo la morte del fratello Evan, di soli 18 anni. La conduttrice, concorrente di Ballando con le stelle, sta vivendo un momento che definisce “devastante”. Intorno a lei si è stretta la Rai e l’intero cast di Ballando con le stelle. A sostenerla nel suo viaggio verso casa per partecipare ai funerali del fratello c'è l’amica Ema Stockholma. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Tutto il cast di "Ballando con le Stelle" si è stretto attorno ad Andrea Delogu per la grave perdita. - facebook.com Vai su Facebook
Evan Delogu, fratello di Andrea Delogu concorrente di Ballando con le Stelle, è morto a 18 anni in un incidente con la sua moto a Bellaria Igea Marina. La famiglia, legata a San Patrignano, è sconvolta dal dolore per la perdita. - X Vai su X
