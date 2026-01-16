Elodie e l’abito ingannevole in vacanza | sembra animalier ma nasconde tutt’altro FOTO

Durante una vacanza in Thailandia, Elodie ha condiviso delle foto che hanno suscitato interesse tra i suoi follower. L’attenzione si è concentrata sul suo abito, apparso inizialmente come animalier, ma in realtà con un design diverso. Questo episodio ha acceso un dibattito tra gli ammiratori, evidenziando come dettagli di stile possano catturare l’attenzione e generare curiosità.

Le immagini condivise da Elodie durante la sua vacanza in Thailandia hanno rapidamente attirato l’attenzione del pubblico, ma il motivo principale del dibattito non riguarda solo il contesto o la compagnia. A finire al centro dei commenti è soprattutto l’ abito indossato dalla cantante in alcuni scatti pubblicati su Instagram, un vestito che a prima vista potrebbe sembrare una semplice rivisitazione dell’animalier, ma che in realtà nasconde immagini più esplicite. La stampa kamasutra dell’abito di Elodie Nelle foto, Elodie appare rilassata e sorridente accanto a Franceska Nuredini, ballerina del suo corpo di ballo con cui ha condiviso il tour. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

