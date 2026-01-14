Cosa c’è disegnato davvero sul vestito di Elodie in foto con Franceska | sembra animalier ma non lo è

L'immagine del vestito di Elodie, indossato con Franceska, suscita curiosità: da lontano ricorda un motivo animalier, ma osservandolo più da vicino si scopre una stampa più originale e sofisticata. I disegni, infatti, si ispirano al Kamasutra, conferendo al capo un tocco audace e simbolico senza perdere eleganza. Un dettaglio che unisce stile e simbolismo in modo discreto e raffinato.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.