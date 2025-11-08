Asilo nido con 2 milioni del Pnrr il Consiglio di Stato riaggiudica l' appalto e sblocca i lavori
Il Consiglio di Stato accoglie l’appello proposto dall’avvocato amministrativista Paolo Centore, difensore dalla società Alfa Group Costruzioni srl, e conferma l'aggiudicazione della progettazione e dei lavori di demolizione e ricostruzione dell'asilo nido in via Martiri di Bellona a Caserta. La. 🔗 Leggi su Casertanews.it
