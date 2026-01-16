È un super Maignan Füllkrug il guerriero Leao va a fiammate

L'incontro vede un Maignan impeccabile, autore di interventi decisivi, e Füllkrug, il guerriero in campo. Leao si distingue per le fiammate offensive, mentre Tomori contribuisce con una prestazione solida. Un match caratterizzato da momenti di grande intensità e attenzione tattica, dove le parate di Maignan risultano decisive e il rendimento complessivo riflette l'equilibrio tra le due squadre.

MAIGNAN 9. Smanaccia il mancino di Paz tre volte. In più, doppio miracolo da metri zero su Da Cunha. TOMORI 6. Baturina non concede riferimenti: si adegua, sbandando. Ma al dunque, ribatte. GABBIA 6. Libera l'area di testa, meno preciso del consueto in costruzione. DE WINTER 6,5. Si attacca a Douvikas e non gli concede che qualche briciola. Provvidenziale anche su Rodriguez. BARTESAGHI 5,5. Come con Brescianini, si fa sorprendere alle spalle da Kempf. Vojvoda lo porta troppo a spasso. Periodo di flessione. SAELEMAEKERS 7. Si accentra, spunta anche a sinistra: ricerca costante della giocata jolly, il rigore nasce da lui.

