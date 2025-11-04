Dirigente Eintracht | Napoli è uno dei posti più pericolosi al mondo
Resta alta la tensione da parte della dirigenza tedesca sulla trasferta a Napoli. Non si placa la tensione da parte della dirigenza tedesca sulla mancata . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#Minden (dirigente del club tedesco): " #Napoli non è sicura per i tifosi dell'Eintracht in questi giorni " - X Vai su X
+++ Napoli-Eintracht, dirigente tedesco FURIOSO +++ LO SFOGO: http://bit.ly/4qfbCj3 Vai su Facebook
Clamoroso dirigente Eintracht: "Napoli è uno dei posti più pericolosi al mondo" - Non si abbassano i toni in casa Eintracht Francoforte alla vigilia della sfida di Champions League contro il Napoli. Come scrive tuttonapoli.net
Il ds dell'Eintracht prudente sul Napoli: "Di un altro livello, sarà dura per noi" - Il direttore sportivo dell'Eintracht Francoforte, Timmo Hardung, ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport oggi in edicola per parlare. Segnala tuttomercatoweb.com
Napoli-Eintracht live dalle 18.45, probabili formazioni e ultime notizie. Il prefetto: «Grande attività di prevenzione» - Il Napoli vuole riscattarsi dopo l'ultima batosta subita in campo europeo contro gli olandesi del PSV. Scrive ilmattino.it