Dzeko Juventus pista sempre più complicata | il bosniaco è pronto a lasciare la Serie A Le ultime novità

Le trattative per il trasferimento di Edin Dzeko alla Juventus si fanno sempre più difficili, con il giocatore pronto a lasciare la Serie A. Le ultime novità indicano una situazione in evoluzione, che potrebbe influenzare le decisioni delle parti coinvolte. La situazione rimane in costante aggiornamento, mentre si attendono eventuali sviluppi sulla possibile operazione di mercato.

Dzeko Juventus, pista sempre più complicata per il suo trasferimento a Torino. Il bosniaco è pronto a lasciare la Serie A: le ultime notizie. Una notizia suggestiva scuote il calcio balcanico e riaccende la nostalgia dei tifosi in tutta Europa, catturando l’attenzione anche degli appassionati italiani che hanno ammirato per anni le gesta di questo campione. L’ FK Željezni?ar ha diramato un comunicato ufficiale che ha subito fatto il giro del web: la dirigenza ha incontrato Edin Džeko. Non si tratta di semplici rumors da bar sport, ma di un vertice confermato dalla società stessa, che apre scenari molto interessanti per il futuro dell’ attaccante bosniaco, che è stato accostato ai bianconeri nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

