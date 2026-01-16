Droga in Borgo Stazione | sequestrati hashish ketamina e pastiglie
Nelle recenti operazioni di controllo nel quartiere di Borgo Stazione a Udine, le forze dell’ordine hanno sequestrato sostanze stupefacenti tra cui hashish, ketamina e pastiglie. L’intervento si inserisce in un più ampio progetto di sicurezza volto a contrastare il traffico illecito e mantenere il territorio sotto stretta sorveglianza. Le autorità continuano a monitorare attentamente la zona per garantire la tranquillità dei cittadini.
Durante i controlli ad “alto impatto” della polizia di Stato a Udine, sei cittadini sono stati segnalati per possesso di sostanze stupefacenti. Le verifiche si sono concentrate nella zona del quartiere delle Magnolie Resta alta l’attenzione delle forze dell’ordine nel quartiere di Borgo Stazione, al centro dei controlli straordinari disposti dalla polizia di Stato di Udine nell’ambito dei servizi ad “alto impatto”. Durante le verifiche, sei cittadini sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti e segnalati alle autorità competenti. Le sei persone sono state segnalate ai sensi dell’articolo 75 del Dpr 30990, norma che riguarda il possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
