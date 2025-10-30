Una normale attività di controllo si è trasformata in una significativa operazione antidroga per la Polizia Stradale di Arezzo. Gli agenti della Sottosezione di Arezzo-Battifolle, durante un servizio sull’ Autostrada A1, hanno fermato una piccola utilitaria all’altezza dell’ area di servizio Montepulciano Ovest, insospettiti da alcuni particolari anomali. L’auto non risultava rubata, ma il contratto di noleggio, intestato al conducente, era scaduto da diversi giorni. I due occupanti – un 29enne tunisino e una 37enne italiana, entrambi residenti in Toscana – hanno mostrato un evidente stato di agitazione durante il controllo, circostanza che ha indotto gli agenti a procedere con una perquisizione approfondita del veicolo. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Fermano un’auto sospetta, scoperti due corrieri della droga: sequestrati eroina, ketamina e metanfetamina