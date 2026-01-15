Cate Blanchett tornerà nel ruolo di Valka nel live action di Dragon Trainer 2, prodotto da Universal Pictures e DreamWorks. L’attrice, due volte premio Oscar, conferma il suo coinvolgimento in questo progetto, che vedrà i personaggi del film animato rivivere in una nuova versione in live action. Questa produzione promette di offrire un’interpretazione fedele e coinvolgente della storia di Hiccup e dei suoi draghi, con un cast di alto livello.

Cate Blanchett tornerà a cavalcare i draghi, questa volta in carne e ossa. L’attrice due volte premio Oscar ha firmato un accordo per riprendere il ruolo di Valka nel live action di Dragon Trainer 2, prodotto da Universal Pictures e DreamWorks. Si tratta di una conferma strategica per la continuità del progetto, che punta a rafforzare il legame con la trilogia animata originale. L’annuncio arriva dopo il successo commerciale del primo capitolo live action, uscito nel giugno 2025. Con un incasso globale di 636 milioni di dollari, il film ha consolidato l’interesse del pubblico verso questa nuova versione della saga. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Dragon Trainer 2 live action: Cate Blanchett confermata, ecco cosa succederà

