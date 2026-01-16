Dove vedere in tv Monviso-Milano A1 volley femminile 2026 | orario programma streaming
Il match tra Monviso e Milano si terrà sabato 17 gennaio alle ore 20.30, valido per la 20ª giornata della Serie A1 femminile di volley. Di seguito le modalità per seguire l’incontro in TV e streaming, con orari e programmi dedicati. Un appuntamento importante per gli appassionati del campionato italiano di volley femminile.
Sabato 17 gennaio (ore 20.30) si giocherà Monviso-Milano, incontro valido per la 20ma giornata della Serie A1 di volley femminile. Al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte andrà in scena una partita fondamentale per entrambe le squadre: le meneghine sono risalite al terzo posto in classifica dopo il secco 3-0 rifilato a Perugia e puntano a proseguire il buon momento in campionato; le padrone di casa hanno vinto solo un match nelle ultime cinque uscite, sono reduci dal ko nel derby con Novara e si trovano in terzultima posizione. Milano inseguirà i tre punti per conservare il proprio piazzamento e cercare di non allontanarsi ancora di più da Conegliano e Scandicci, mentre Monviso si trova in piena lotta per non retrocedere e ha bisogno di smuovere la graduatoria, visto il margine risicato nei confronti di Perugia e San Giovanni in Marignano. 🔗 Leggi su Oasport.it
