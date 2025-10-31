Dove vedere in tv Milano-Monviso A1 volley femminile | orario programma streaming

Domenica 2 novembre (ore 15.00) si giocherà Milano-Monviso, incontro valido per la settima giornata della Serie A1 di volley femminile. Le ragazze di coach Stefano Lavarini scenderanno in campo all’Allianz Cloud del capoluogo lombardo per la prima volta in stagione, dopo aver disputato i precedenti incontri casalinghi alla Opiquad Arena di Monza. Le meneghine partiranno con i favori del pronostico, ma dovranno stare molto attente alle potenzialità della formazione piemontese, in grado di sorprendere. A guidare la Numia sarà l’opposto Paola Egonu, affiancata sul fronte offensivo dalle schiacciatrici Khalia Lanier ed Elena Pietrini,. 🔗 Leggi su Oasport.it

