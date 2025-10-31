Dove vedere in tv Milano-Monviso A1 volley femminile | orario programma streaming
Domenica 2 novembre (ore 15.00) si giocherà Milano-Monviso, incontro valido per la settima giornata della Serie A1 di volley femminile. Le ragazze di coach Stefano Lavarini scenderanno in campo all’Allianz Cloud del capoluogo lombardo per la prima volta in stagione, dopo aver disputato i precedenti incontri casalinghi alla Opiquad Arena di Monza. Le meneghine partiranno con i favori del pronostico, ma dovranno stare molto attente alle potenzialità della formazione piemontese, in grado di sorprendere. A guidare la Numia sarà l’opposto Paola Egonu, affiancata sul fronte offensivo dalle schiacciatrici Khalia Lanier ed Elena Pietrini,. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
Oggi sono stato a Milano nel prestigioso Palazzo Pirelli, sede della Regione Lombardia, a vedere la mostra fotografica "... un bacio ancora" di Giordano Morganti. Un grande fotografo, innamorato della nostra Valsesia. Spero presto di poter ammirare a Varallo - facebook.com Vai su Facebook
SuperLega | “Mi è semblato di vedere un… !” Ci vediamo al Forum di Assago il , alle ore 18.00, per un match davvero spaziale ! Unisciti al nostro evento cartoon, le vendite sono aperte https://vivaticket.c - X Vai su X
Dove vedere in tv Milano-Monviso, A1 volley femminile: orario, programma, streaming - Monviso, incontro valido per la settima giornata della Serie A1 di volley femminile. Secondo oasport.it
Dove vedere in tv Monviso-Conegliano oggi, A1 volley femminile 2025: orario, programma, streaming - Conegliano, incontro valido per la tredicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. oasport.it scrive