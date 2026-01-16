Domenica 16 gennaio 2026, Tolentino ospiterà nuovamente la tradizionale Benedizione degli Animali, un momento di cura e rispetto per i nostri amici a quattro zampe. L’evento si svolgerà nel centro cittadino, offrendo l’opportunità di condividere un gesto di attenzione e affetto verso gli animali domestici. La manifestazione si inserisce nelle celebrazioni religiose di Sant’Antonio, patrono degli animali.

Tolentino, 16 gennaio 2026 – Torna la tradizionale “Benedizione di Sant’Antonio” nel centro di Tolentino. L’appuntamento è per domenica, dopodomani, alle 11 in piazza della Libertà per la benedizione degli amici animali e la sfilata dei cavalieri, con la partecipazione straordinaria della Polizia di Stato reparto a cavallo. La manifestazione è organizzata dall’associazione ippica dilettantistica “I Cavalleggeri” di Tolentino, in collaborazione con la Pro Loco Tct e il patrocinio del Comune che, oltre a sostenere l’iniziativa con un finanziamento, cura la logistica dell’evento, mettendo a diposizione personale, il montaggio di un palco con amplificazione e gli agenti di Polizia locale per la viabilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Domenica benedizione degli animali a Tolentino

Leggi anche: Grottaminarda, domenica benedizione degli animali

Leggi anche: Benedizione degli animali a San Piero a Grado

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Sant’Antonio Abate: domenica 18 gennaio i tradizionali festeggiamenti con la benedizione degli animali - Si terranno domenica 18 gennaio i tradizionali festeggiamenti per Sant’Antonio Abate, appuntamento molto sentito e radicato nel cuore di tanti civitavecchiesi, che culminerà nella sempre partecipatiss ... lagone.it