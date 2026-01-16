Divina Greco entra nel Comitato per l’Imprenditoria Femminile

Divina Greco, commerciante di San Pietro Vernotico, è stata nominata membro del Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Brindisi–Taranto. L’organismo si occupa di promuovere e sostenere le imprese femminili nella regione, favorendo lo sviluppo di iniziative e progetti a favore delle imprenditrici locali. La sua nomina rappresenta un passo importante per il rafforzamento del ruolo delle donne nel panorama economico territoriale.

BRINDISI - La dott.ssa Divina Greco, commerciante di San Pietro Vernotico, entra a far parte del Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Brindisi–Taranto, organismo impegnato nella promozione e nel sostegno delle imprese femminili del territorio. Divina Greco. 🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

