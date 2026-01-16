Diretta gol Serie A LIVE | Pisa Atalanta 0-0 ci prova Zalewski

Segui la diretta della partita Pisa-Atalanta, valida per la 21ª giornata di Serie A 2024/2025. La cronaca in tempo reale, i risultati, il tabellino e le principali azioni sono aggiornati costantemente, offrendo un quadro completo dell’incontro senza enfasi o sensazionalismi. Resta aggiornato su tutte le fasi della partita, inclusi eventuali cambi di risultato e momenti salienti, in modo chiaro e preciso.

62' CI PROVA L'ATALANTA – Bel tentativo! Nicola Zalewski raccoglie il passaggio ed evita i difensori per poi calciare da media distanza. Nulla di fatto però, palla fuori sulla sinistra anche se di poco. 23' ANCORA PISA – Henrik Meister viene servito in area con un assaggio, stoppa il pallone alla grande e calcia verso il centro della porta. Il portiere deve davvero impegnarsi per respingere questo tiro. 21' OCCASIONE PISA – Idrissa Toure si invola solitario verso l'area palla al piede ma la sua conclusione sulla destra è debole e Carnesecchi para senza problemi. La palla se ne va fuori dal campo.

