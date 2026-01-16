Diretta gol Serie A LIVE | Pisa Atalanta 0-0 inizia la ripresa!

Segui la cronaca in tempo reale di Pisa-Atalanta, partita valida per la 21ª giornata di Serie A. La sfida si è conclusa con un punteggio di 0-0 e la ripresa è appena iniziata. Qui troverai aggiornamenti, risultati, sintesi e approfondimenti sulla partita, per seguire ogni momento del match in modo chiaro e immediato.

23' ANCORA PISA – Henrik Meister viene servito in area con un assaggio, stoppa il pallone alla grande e calcia verso il centro della porta. Il portiere deve davvero impegnarsi per respingere questo tiro. 21' OCCASIONE PISA – Idrissa Toure si invola solitario verso l'area palla al piede ma la sua conclusione sulla destra è debole e Carnesecchi para senza problemi. La palla se ne va fuori dal campo. A Pisa viene assegnato un calcio d'angolo.

