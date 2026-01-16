Dimissioni sindaco Golino | Svenduto il futuro della città di Marcianise

Le dimissioni del sindaco Golino rappresentano un momento delicato per Marcianise. In una dichiarazione, Golino denuncia una gestione politica orientata al potere personale, che rischia di compromettere il futuro della città. La situazione attuale solleva preoccupazioni sulla stabilità amministrativa e sulla capacità di mantenere un percorso di sviluppo stabile e trasparente per i cittadini.

“Oggi siamo costretti ad assistere a una pagina triste, scritta da chi ha trasformato il dibattito politico in una guerra di potere personale, portando Marcianise e i suoi cittadini nella direzione dello spettro dell’ennesimo commissariamento". A dichiararlo è il Dirigente nazionale del Partito. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Leggi anche: Marcianise, aria di crisi in maggioranza: il sindaco richiama tutti alla ‘responsabilità’

Leggi anche: Ragazza di 12 anni morta, il sindaco di Marcianise: “Trauma enorme per tutti”. Fiaccolata degli studenti della “Calcara”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Salerno, il sindaco Enzo Napoli conferma le dimissioni - facebook.com facebook

Salerno, il sindaco verso le dimissioni: tutto pronto per il ritorno di De Luca x.com