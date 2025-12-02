Marcianise aria di crisi in maggioranza | il sindaco richiama tutti alla ‘responsabilità’

A Marcianise torna a spirare aria di crisi nella maggioranza che sostiene il sindaco Antonio Trombetta. Domani, 28 novembre, è in programma il consiglio comunale e il primo cittadino teme che la sua maggioranza possa nuovamente vacillare. Già in una delle ultime sedute consiliari, infatti, l'assenza di numerosi consiglieri di maggioranza aveva fatto venir meno il numero legale. Ora, a complicare gli equilibri interni, arrivano le scorie delle recenti elezioni regionali: quattro candidati marcianisani in corsa per un posto in Consiglio regionale, ma nessun eletto. Un risultato che ha ampliato la frattura nella coalizione di governo.

