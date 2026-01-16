Dietro le mosse di Piantedosi c’è Meloni che chiede misure e presenza

Giorgia Meloni ha richiesto a Matteo Piantedosi un intervento deciso sulla sicurezza, chiedendo un cambiamento di approccio. La richiesta riflette l’attenzione del governo su questo tema, con l’obiettivo di rafforzare le misure e aumentare la presenza delle forze dell’ordine. La decisione rappresenta un passaggio importante nella strategia politica, segnando una linea più rigorosa e concreta sulle questioni di sicurezza pubblica.

La premier ha rivendicato il lavoro svolto finora dall’esecutivo, ma ha ammesso che sulla sicurezza occorre fare di più. E dopo la richiesta esplicita della presidente del Consiglio, sono arrivate sul tavolo due bozze: uno schema di decreto-legge e un disegno di legge Giorgia Meloni ha chiesto al ministro Matteo Piantedosi un cambio di passo sul tema della sicurezza, e il segnale è subito arrivato. Mercoledì con la diffusione delel bozze di un decreto ancora, tuttavia, al di là dal venire. In realtà, non è solo dalle nuove misure in cottura che la presidente del Consiglio si aspetta una svolta. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

