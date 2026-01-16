Di cosa è accusato il Garante della privacy

Il Garante della privacy è attualmente al centro di un'indagine riguardante presunte irregolarità nei rimborsi, inclusi quelli per soggiorni in hotel e spese in macelleria. L'attenzione si concentra sulla gestione e trasparenza delle informazioni personali coinvolte in queste pratiche, sollevando questioni sulla conformità alle norme sulla privacy e sulla corretta tutela dei dati degli utenti.

Giovedì la procura di Roma ha ordinato la perquisizione della sede romana del Garante della privacy, e delle case a Roma, Torino, Firenze e Salerno dei quattro membri del collegio direttivo, incluso il presidente Pasquale Stanzione, tutti indagati. I dettagli delle accuse sono contenuti nel verbale della procura, in cui si parla di una gestione «abbastanza disinvolta» delle spese pubbliche, e in cui viene riportata una serie di episodi in cui secondo la procura i membri del collegio direttivo avrebbero usato in modo improprio fondi o beni pubblici a cui avevano accesso per via della loro posizione.

