Dall’Ucraina all’Iran storia di un amore ambiguo ancora vivo tra Lega e 5 Stelle La versione di Quartapelle

Dall’Ucraina all’Iran, si approfondisce il rapporto tra Lega e 5 Stelle, rivelando una relazione complessa e ancora presente. Quartapelle analizza come queste dinamiche riflettano divisioni e tensioni nel Parlamento italiano, andando oltre le mere appartenenze politiche. Un’analisi che mette in luce le sfide di un contesto internazionale e interno segnato da ambiguità e contraddizioni.

Ucraina e Iran diventano lo specchio di un Parlamento attraversato da ambiguità e fratture che vanno oltre gli schieramenti. Nelle stesse giornate in cui passa la risoluzione sul sostegno a Kiev, due parlamentari della Lega votano contro l’invio di aiuti militari, mentre sull’Iran salta una solidarietà che avrebbe potuto essere trasversale: il Movimento 5 Stelle sceglie l’astensione sul documento a sostegno dei manifestanti contro il regime di Teheran. Votazioni che raccontano un’Italia sospesa tra responsabilità internazionali, calcoli elettorali e difficoltà a collocarsi con chiarezza nel nuovo disordine globale. 🔗 Leggi su Formiche.net

