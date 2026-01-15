Ucraina | Quartapelle posta foto banchi governo in aula ' e la Lega dov' è?'

Il dibattito sul sostegno all’Ucraina prosegue in Parlamento, con il ministro Crosetto che annuncia le comunicazioni sulla proroga degli aiuti militari. In questo contesto, sono emerse anche alcune questioni politiche, come la presenza o assenza di alcuni partiti dell’attuale governo. La discussione evidenzia l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media sulle scelte italiane riguardo al supporto internazionale.

Roma, 15 gen (Adnkronos) - "Iniziano le comunicazioni del ministro Crosetto sulla proroga degli aiuti militari all'Ucraina. La discussione di politica estera sul punto più delicato e determinate per la sicurezza europea e italiana. E la Lega (ministri, sottosegretari) dove è?". Lo scrive sui social la deputata del Pd Lia Quartapelle, postando la foto dei banchi del governo in aula alla Camera. 🔗 Leggi su Iltempo.it

