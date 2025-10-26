Valle d’Aosta coppia di anziani trovata morta in casa Indagini su esalazioni da caldaia

AGI - Due anziani, G.J di 84 anni e A.R. di 81, sono stati trovati morti in casa a La Thuille, in Valle D'Aosta. Fra le cause del decesso sui cui le forze dell'ordine stanno indagando, ci sarebbe un'intossicazione dovuta probabilmente a esalazioni per una caldaia mal funzionante. Sul posto ci sono i carabinieri, personale del 118 e i vigili del Fuoco. . 🔗 Leggi su Agi.it

