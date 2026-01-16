In un contesto politico segnato da posizioni contrastanti, figure come Crosetto e Mattarella sottolineano l'importanza di un approccio deciso su Kyiv e Teheran. Giorgetti invita la Lega a votare senza drammi lo scostamento di bilancio per le armi, mentre emergono polemiche e divergenze su temi come la guerra e l’uso delle armi. La situazione riflette le tensioni e le sfide di una politica italiana spesso attraversata da posizioni ambivalenti.

La farsa è il nostro petrolio. Il generale Vannacci che urla battaglia ma dall’ufficio, un deputato pistolero, Pozzolo, che dice di essere contro le armi. Al posto delle truppe possiamo inviare saltimbanchi. La Lega vota la risoluzione sul dl Ucraina ma i ministri della Lega non si presentano alla Camera. Claudio Borghi, che ha contribuito a scrivere la risoluzione di governo, dice che si astiene perché la “risoluzione non è il decreto”. Direte, meglio l’opposizione? No. Giuseppe Conte, contrario alla risoluzione unitaria sull’Iran, ne presenta una sua e chiede al Pd di sostenerla. Il ministro Crosetto giganteggia: “C’è chi si vergogna di aiutare Kyiv ma io sono orgoglioso”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Crosetto e Mattarella contro gli ignavi su Kyiv e Teheran. Giorgetti alla Lega: "Votiamo scostamento per le armi. Senza scene"

