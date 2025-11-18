Musica senza confini | come cambia il concetto di ascolto e produzione nell’era delle app?
Life&People.it Un tempo si “ascoltava un disco”. Oggi si vive immersi in un flusso di note che scorre nelle cuffie, nei social, nei video e nei luoghi pubblici. Nell’epoca odierna cambia il concetto di ascolto e la fruizione musicale non è più legata ad un oggetto nello specifico o ad un momento preciso, ma è diventata un sottofondo costante e personalizzato. Nell’era delle app, la musica è entrata in una nuova dimensione fatta di istantaneità, condivisione continua ed algoritmi. Dall’album al . Fino a pochi anni fa ascoltare musica era sinonimo di compiere un’azione, come acquistare un CD, scaricare un brano, mettere un vinile sul giradischi. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it
