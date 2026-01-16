Crans Procura chiede cauzione Moretti

La Procura generale di Sion ha richiesto una cauzione di 400.000 franchi per Jacques e Jessica Moretti, proprietari del 'Constellation' di Crans-Montana. La richiesta mira a consentire la loro libertà in relazione al tragico incendio di Capodanno, che ha causato la morte di 40 persone e il ferimento di 116. La decisione sarà valutata dalle autorità giudiziarie competenti.

15.32 Per concedere la libertà a Jacques e Jessica Moretti, proprietari del 'Constellation' di Crans-Montana, dove sono morte nel rogo di Capodanno 40 persone e 116 sono rimaste ferite, la Procura generale di Sion avrebbe chiesto una cauzione complessiva di 400mila franchi. Lo rivela la tv svizzera Rts. Ad esprimersi sulla libertà dietro cauzione sarà il Tribunale di Sion. I due sono accusati di omicidio, lesioni e incendio colposi. Ora Jacques Moretti è in carcere,mentre per la moglie misure cautelari come l'obbligo di firma. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Crans-Montana, la procura chiede una cauzione di 400mila franchi ai Moretti Leggi anche: Crans Montana, Procura chiede 400mila franchi ai coniugi Moretti per la cauzione ma lui non ha reddito Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Crans Montana, arrestato Jacques Moretti: gestore di Le Constellation; Crans-Montana, convalidato l'arresto di Moretti ma potrà uscire su cauzione. Il tribunale: «Il carcere ultima risorsa, indagato innocente fino alla condanna »; Crans, Moretti resta in carcere ma può uscire su cauzione. Adesso si indaga sul Comune; Crans-Montana: Moretti resta in carcere per 3 mesi. Fuori pericolo uno dei ragazzi ricoverati al Niguarda. Crans-Montana, la procura chiede una cauzione di 400mila franchi ai Moretti - Continuano le indagini sulla tragedia di Capodanno in Svizzera in cui hanno perso la vita 40 persone ... adnkronos.com

Crans Montana, Procura chiede 400mila franchi ai coniugi Moretti per la cauzione ma lui non ha reddito - L’uomo però risulta non avere reddito ma un suo collaboratore si è detto già disposto a versare la ... fanpage.it

Crans-Montana, la procura chiede 400 mila franchi per la cauzione dei coniugi Moretti: «200 mila a testa per tornare in libertà» - Su questa istanza deve ancora pronunciarsi il Tribunale per le misure coercitive ... open.online

Crans-Montana, la procura chiede 400mila franchi per la cauzione dei coniugi Moretti x.com

Avv. Giuseppe Di Palo - Penalista. . Crans-Montana: partirà un processo in Italia Fai attenzione a quello che leggi in questi giorni: è vero, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo sui fatti di Crans Montana, ma questo non garantisce che il giudizio avverrà in - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.