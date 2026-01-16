Costi di affitto alti e spazi inadeguati la procura di Terni indaga palazzo Gazzoli

La procura di Terni ha avviato un’indagine sui costi elevati degli affitti e sulla qualità degli spazi di Palazzo Gazzoli. Attualmente, alcune aree destinate alle attività di polizia giudiziaria risultano anguste, buie e poco funzionali, limitando le operazioni investigative. La situazione solleva questioni sulla gestione delle risorse e sulle condizioni delle strutture, fondamentali per garantire un’efficace attività giudiziaria e un ambiente adeguato alle esigenze degli operatori e dei cittadini.

“Stanze buie e scrostate”, il nuovo procuratore Antonio Laronga accende un faro sul contratto di locazione con Ater Umbria: “Verificare la possibilità di effettuare lavori di m,anutenzione”. E sullo sfondo resta la “buca” di corso del Popolo e il sogno della cittadella della giustizia “Ora siamo qui, in questa sala luminosa, affrescata. Ma ci sono delle stanze a disposizione della polizia giudiziaria, in cui vengono ricevute le persone che vengono a raccontare dei fatti magari importanti per le nostre inchieste, che sono assolutamente inadeguate: buie, anguste, scrostate”. Tra i fascicoli sulla scrivania del nuovo procuratore di Terni, Antonio Laronga, c’è il contratto di affitto tra il ministero della giustizia e l’azienda territoriale per l’edilizia residenziale – Ater – dell’Umbria, che regola il rapporto per la locazione degli spazi a disposizione della procura della Repubblica a Palazzo Gazzoli. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Leggi anche: Canzoni-Scrigno all’auditorium Gazzoli di Terni

Leggi anche: Prezzi alti, poche corse e aliscafi inadeguati: così Stromboli rischia davvero l'isolamento

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Emergenza casa, il Trentino e l'Alto Adige puntano il dito contro il boom degli affitti brevi: Da rifiuti all'acqua, pesano sui servizi pagati da tutti; Ecco Woolkye, la rivoluzione degli spazi di lavoro in affitto; Amministrative, Mercorio punta sul sociale: «Immobili comunali vuoti a cittadini senza casa»; Calmaggiore, aria nuova: arriva il marchio Mango. Riempito un vuoto nella strada dello shopping trevigiano.

Se la casa è un’utopia. Affitto e spazi condivisi fino a 40 anni (e più): "Costretti dalla precarietà" - La ricerca di Fondazione Feltrinelli: scelte di vita “fluide“ obbligate dai costi "I giovani cambiano città sempre più spesso, è difficile mettere radici". ilgiorno.it

Affitto, attenzione ai costi aggiuntivi: quali non sono mai illegittimi - Attenzione ai costi aggiuntivi per quanto riguarda l’affitto: alcuni non sono mai illegittimi, scopriamo meglio di che si tratta Nella società moderna sono tantissimi i lettori che, almeno al momento, ... blitzquotidiano.it

La voce degli ambulanti. Fiera, già buona la prima: "Peccato per gli spazi vuoti. E i costi sono troppo alti" - Con l’auto rigorosamente a casa, però, perché trovare un posto in centro ad Ancona, in questi giorni, è davvero complicato. ilrestodelcarlino.it

Fitto-casa studenti sardi: al via i contributi regionali Un intervento della Regione Sardegna sostiene gli studenti universitari fuori sede, alleggerendo i costi dell’affitto e rafforzando il diritto allo studio come leva per lo sviluppo futuro dell’Isola. La Regione Auton - facebook.com facebook