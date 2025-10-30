Prezzi alti poche corse e aliscafi inadeguati | così Stromboli rischia davvero l' isolamento

Finita l'estate a Stromboli restano 600 persone. Sono loro i residenti, originari o acquisiti, che vivono sotto il vulcano e fanno i conti con numerose difficoltà. Sull'isola c'è fermento, è in discussione la possibilità di chiedere la separazione amministrativa da Lipari creando un comune. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

