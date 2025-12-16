Arrigo Sacchi analizza la corsa allo scudetto, sottolineando come il Napoli sembri più avanti rispetto a Inter e Milan. L'ex allenatore del Milan evidenzia anche le aree di miglioramento, in particolare sulla fase difensiva, di cui deve occuparsi Allegri. Le sue parole offrono uno sguardo esperto sul campionato italiano in corso.

Sacchi sicuro: "Il Napoli mi sembra più avanti di Inter e Milan. Allegri ha da lavorare sulla fase difensiva"

L'ex allenatore del Milan Arrigo Sacchi ha parlato della lotta scudetto ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco le sue parole sui rossoneri, ma non solo. Pianetamilan.it

JUVENTUS 2-1 verona Curva Sud: Oh quel settore li' sembra Napoli...CHE SCHIFO!!!.mp4

Sacchi: "Napoli, il messaggio di Conte è arrivato. Roma? Versione incompleta dell'Atalanta" - L'ex tecnico Arrigo Sacchi, intervenuto come ormai di consueto sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport, ha commentato così la vittoria del Napoli all'esordio in campionato contro il Sassuolo: ... tuttomercatoweb.com

Napoli, Sacchi e la corsa scudetto: «Antonio, vinci e non farmi più soffrire» - C’è qualcosa di sincero nello spavento di Arrigo Sacchi per il cammino del Napoli delle ultime due gare: «A vedere le sofferenze con il Genoa e poi con Parma, ho avuto anche io delle palpitazioni ... ilmattino.it

