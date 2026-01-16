Costacurta | Non sono un estimatore di Leao E’ uno showman Sacchi mi disse …

Billy Costacurta, ex difensore del Milan, ha rilasciato un’intervista a 'Il Corriere dello Sport' affrontando diversi temi, tra cui le valutazioni su Leao e il rapporto con Sacchi. Costacurta ha espresso il suo punto di vista sul giocatore portoghese, definendolo uno showman, e ha ricordato alcuni insegnamenti dell’allenatore. Un approfondimento che offre uno sguardo sincero e rispettoso sul calcio e sui personaggi che lo hanno segnato.

"Di testa non ero forte e avevo il pe' nde ghisa, il piede di ferro, come si dice dalle mie parti. Però ero veloce e sapevo leggere le situazioni, anticipavo le giocate degli altri". Queste le parole di 'Billy' Costacurta che ha parlato in un'intervista molto interessante a 'Il Corriere dello Sport': "Arrivai al Milan nel momento migliore. Ho avuto fortuna. Paolo e Franco c'erano cresciuti, la maglia addosso a 16, 17 anni. Sono durato a lungo nonostante ogni anno arrivasse qualcuno forte. Nesta, Cafu, Stam. Anche a 35 anni riuscivo a ricavarmi degli spazi". L'ex difensore rossonero racconta Sacchi: "Quando Sacchi arrivò la prima cosa che mi disse fu questa: "Billy, tu non guardare Franco e Paolo, guarda Filippo Galli.

