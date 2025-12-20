Cagliari Caprile si racconta | Bressan che è stato uno dei mister dei portieri del Cagliari un giorno mi prese da parte e mi disse…
Elia Caprile, intervenuto ai microfoni di Rivista Undici, ha condiviso riflessioni significative sui suoi primi passi nel calcio professionistico. Di seguito le dichiarazioni dell'estremo difensore del Cagliari. PAROLE – «Bressan, che è stato uno dei mister dei
Caprile: «Grazie a Bressan che sono diventato un portiere di Serie A. Era un periodo particolare della mia vita» - Caprile, estremo difensore del Cagliari, ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato dei suoi primi passi da portiere. cagliarinews24.com
Il portiere del Cagliari Caprile dona 100 maglie per la nascita del figlio - Cento maglie del Cagliari donate all'ospedale per ringraziare il reparto, Ginecologia e Ostetricia del Policlinico Duilio Casula, che ha assistito la moglie e il bambino in occasione della nascita del ... ansa.it
Cagliari, Caprile: "Tornare al 'Maradona' è sempre speciale. Peccato per il risultato" - Il suo Cagliari è stato sconfitto nei minuti di recupero dal Napoli nonostante un’ottima prova messa in campo. m.tuttomercatoweb.com
