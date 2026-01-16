Contrasto ai furti in appartamento servizio straordinario di controllo dei carabinieri

Il 15 gennaio, i Carabinieri hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona di Baura, con l’obiettivo di prevenire furti in appartamento. L’intervento ha interessato le aree di Codrea, Quartesana, Aguscello e Focomorto, rafforzando la presenza delle forze dell’ordine e contribuendo alla sicurezza della comunità locale.

