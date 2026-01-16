Contrasto ai furti in appartamento servizio straordinario di controllo dei carabinieri

Il 15 gennaio, i Carabinieri hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona di Baura, con l’obiettivo di prevenire furti in appartamento. L’intervento ha interessato le aree di Codrea, Quartesana, Aguscello e Focomorto, rafforzando la presenza delle forze dell’ordine e contribuendo alla sicurezza della comunità locale.

Lotta al contrasto dei furti in appartamento. Nel tardo pomeriggio di giovedì 15, l’Arma dei carabinieri ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona di Baura, con particolare riferimento alle località di Codrea, Quartesana, Aguscello e Focomorto. L’attività si è. 🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

