Conteggio degli studenti palestinesi il ministero risponde all’Usb | Non è una schedatura ma un piano per l’integrazione

Il ministero dell’Istruzione ha chiarito che il conteggio degli studenti palestinesi nelle scuole italiane non costituisce una schedatura, ma fa parte di un piano di integrazione. L’obiettivo è garantire un’accoglienza adeguata e supportare l’inclusione dei minori provenienti da Palestina, senza creare discriminazioni o pregiudizi. La misura mira a promuovere un ambiente scolastico più aperto e rispettoso delle diversità, nel rispetto delle normative vigenti.

Il ministero dell'Istruzione e del Merito è pronto a mettere in campo un piano accoglienza per i bambini palestinesi presenti nelle nostre scuole. Come nel 2022 per i piccoli profughi ucraini il ministro Giuseppe Valditara, vuole "assicurare la migliore integrazione nel percorso scolastico degli studenti" di Gaza e della Cisgiordania. Un'iniziativa che ha immediatamente innescato una polemica dell' Unione Sindacale di Base che a fronte di una circolare di rilevazione del numero degli alunni palestinesi, ha accusato il ministero di aver compiuto "un atto inaccettabile, che introduce una vera e propria schedatura su base etnica e nazionale all'interno della scuola pubblica statale".

Ministero Istruzione avvia rilevazione studenti palestinesi nelle scuole

Ministero Istruzione avvia rilevazione studenti palestinesi: rilevazione anonima per il sostegno didattico. Sindacati all'attacco: "Schedatura discriminatoria senza base ... - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha avviato una rilevazione sulla presenza di studenti palestinesi nelle scuole statali e paritarie per l'anno scolastico 2025/2026.

