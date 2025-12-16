Presentato Flora Euganea un’opera scientifica per conoscere la biodiversità dei Colli Euganei

Si è svolta presso il Museo dei Colli Euganei (MUCE) di Galzignano Terme, la presentazione ufficiale del volume “Flora Euganea”, un’opera di straordinario valore scientifico e divulgativo che rappresenta un punto di riferimento per lo studio e la tutela del patrimonio botanico dei Colli Euganei. Padovaoggi.it