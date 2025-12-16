Presentato Flora Euganea un’opera scientifica per conoscere la biodiversità dei Colli Euganei

È stato presentato presso il Museo dei Colli Euganei (MUCE) il volume “Flora Euganea”, un’opera scientifica e divulgativa dedicata alla biodiversità dei Colli Euganei. Il libro si distingue come un importante strumento per lo studio e la conservazione del patrimonio botanico di questa area, offrendo approfondimenti e informazioni preziose sulla flora locale.

