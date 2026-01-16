Congresso provinciale del PD Argenio | Da parte di chi critica si vede poco lavoro e molta pretesa

In qualità di Segretario del Circolo del PD di Serino, desidero chiarire alcuni aspetti sul prossimo Congresso Provinciale. È importante sottolineare che le critiche spesso evidenziano più pretesa che effettivo impegno, e il nostro obiettivo resta quello di promuovere un confronto costruttivo e trasparente, in linea con i valori del partito.

