Congresso provinciale del PD Argenio | Da parte di chi critica si vede poco lavoro e molta pretesa

In qualità di Segretario del Circolo del PD di Serino, desidero chiarire alcuni aspetti sul prossimo Congresso Provinciale. È importante sottolineare che le critiche spesso evidenziano più pretesa che effettivo impegno, e il nostro obiettivo resta quello di promuovere un confronto costruttivo e trasparente, in linea con i valori del partito.

In qualità di Segretario del Circolo del Partito Democratico di Serino, avverto la necessità di intervenire nel dibattito che in questi giorni sta occupando i mezzi di informazione e i social riguardo al nostro prossimo Congresso Provinciale.Dialettica e partecipazioneSento troppo spesso dare. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

