Alla scoperta del Mainz prossimo avversario della Fiorentina in Conference League

Today.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fondato nel lontano 1905, il Mainz 05 ha una storia di alto livello piuttosto recente, avendo per la prima volta disputato nella stagione 20032004 il massimo campionato tedesco, che lo vede ai blocchi di partenza ininterrottamente dal 2009, anno in cui ha anche ottenuto il miglior piazzamento. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Scoperta Mainz Prossimo Avversario